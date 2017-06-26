Краматорск, ДНР, 26 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Согласно сообщению, 45-летней гражданке Украины вменяется прокуратурой обвинение в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч.2 ст.110 УК Украины).

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

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По данным следствия, женщина весной 2014 года помогала организовывать в Краматорске проведение референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики, возглавляя участковую избирательную комиссию в одном из районов города.

Судом назначен испытательный срок женщине на два года, означающий, что гражданка не будет в течение этого срока реально лишена свободы.

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Напомним, украинские следователи регулярно обнаруживают «российских пропагандистов» и «посягателей на целостность Украины». В частности, в Краматорске ранее уже был арестован гражданин по подобному обвинению (посягательство на целостность Украины), теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.