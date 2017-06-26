Париж, 26 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Урегулировать военный конфликт на Донбассе, возможно, получится по «формуле Макрона». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мне очень импонирует подход господина президента (Макрона), ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров, — сказал президент Украины. — Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата», возможно они будут иметь название «Формула Макрона», но мы сможем на сегодняшний день предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины».

Порошенко также добавил, что после встречи с главой Франции он настроен оптимистично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.