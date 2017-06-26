Новокузнецк, Кемеровская область, 26 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка, выпавшего из окна, об этом сообщает сегодня, 26 июня, пресс-служба ведомства.

George Hodan Окна

По информации следователей, 23 июня к ним поступило сообщение о том, что в одной из больниц Новокузнецка скончалась двухлетняя девочка от травм, характерных при падении с высоты.

«Потерпевшая находилась под присмотром матери, женщина вышла в туалетную комнату. Девочка в это время пошла на кухню попить воды. Женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но дочери не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что девочка лежит на земле, и вызвала «скорую помощь». В крайне тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, однако спасти его не удалось. От полученных травм девочка скончалась. Ребенок выпал из окна 5-го этажа. На окне была москитная сетка», — отметили в ведомстве.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Также в ведомстве подчеркнули, что причиной подобных трагедий становится самоуверенность взрослых о том, что за несколько минут отсутствия в комнате с ребенком ничего не случится.

«Следственное управление СК РФ призывает взрослых быть более бдительными и не оставлять ребенка одного в комнате», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в летнее время дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности.

Так, в Новгородской области 8 июня из окна второго этажа в больнице города Старая Русса выпал 3-летний ребенок, который отделался травмами.

В июне в Барнауле невнимательность родителей привела к тому, что с окна пятого этажа выпала 4-летняя девочка. Установлено, что ребенок упал, оперевшись на москитную сетку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутске за последнюю неделю двое малолетних детей выпали из окон домов. Один ребенок в возрасте 1 год 7 месяцев выпал с окна четвертого этажа, когда во время игры ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.

На следующий день в больницу был доставлен 5-летний ребенок, который выпал из окна второго этажа. Мать оставила сына одного, отправившись в магазин, при этом не закрыла окна. По возвращении она увидела возле дома соседа и своего ребенка, который лежал на земле.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.