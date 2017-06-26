Ростов-на-Дону, 26 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону регулярно жалуются на загрязнение окружающей среды в столице юга России. Больше всего жалоб поступает от горожан, проживающих в микрорайоне «Ливенцовский». В частности, ростовчане напуганы стойким запахом промышленных отходов.

Donland.ru Сточные воды

«Снова из окон жуткий запах. Отвратительная вонь! Как будто жителей травят газом вперемешку ещё с чем-то противным», — жалуются горожане в социальных сетях.

По словам жителей, в 2016 году специалисты Минприроды региона установили причину неприятного запаха. Источником было признано одно из предприятий, расположенное в черте города-миллионника. По некоторой информации, завод даже был временно закрыт, но затем заработал снова.

«Тогда ещё были установлены превышения предельно допустимых концентраций ацетальдегида в атмосферном воздухе, а также загрязнение почвы нефтепродуктами. Я даже заметила, что в прошлом году воняло меньше», — заметила одна из жительниц микрорайона.

Ранее по теме: Экологическая угроза нависла над Ростовом-на-Дону

Стоит отметить, что жители одного из самых молодых микрорайонов уже жаловались на загрязнение окружающей среды. За свою деятельность поплатился свободой один из предпринимателей донской столицы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод бизнесмена Айказа Саядяна изготавливал битумную смесь, а горы опасных отходов хранились прямо на прилегающей территории. В результате токсичные вещества всё-таки попали в почву и грунтовые воды. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело. Судом Саядян был приговорен к двум годам колонии-поселения.

Напомним, весной этого года в социальных сетях неоднократно появлялись фотоснимки реки Дон, на которых чётко были видны масляные пятна. Оказалось, что это дизельное топливо. Оперативно пятно нефтепродуктов было полностью ликвидировано специальными биологическими сорбентами.

Читайте также по теме: Экологическая угроза нависла над Ростовом-на-Дону