Москва, 26 июня, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин посетит с официальным визитом Удмуртию во вторник, 27 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Завтра (27 июня) президент будет работать в Ижевске, — сказал представитель Кремля журналистам. — У него рабочая поездка в Удмуртскую Республику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в ходе «прямой линии» жительница Ижевска рассказала президенту РФ Владимиру Путину о том, что ее дом признан аварийным, однако расселять его собираются через 12 лет.

На что глава государства заметил, что откладывать переселение на десятилетия «нелепо и неприемлемо». Также Путин обещал лично заехать в этот дом в ходе своей командировки в Ижевск.

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