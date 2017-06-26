Рыбинск, Ярославская область, 26 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Комиссия по награждению и присвоению почетных званий при главе администрации Рыбинска Ярославской области единогласно одобрила кандидатуру космонавта Алексея Овчинина на присвоение звания почетный гражданин города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Муниципальном совете Рыбинска.

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«Мы имеем право раз в год присваивать звание почетный гражданин города. В этом году комиссия выбрала кандидатуру нашего земляка Алексея Овчинина и единогласно за него проголосовала. На ближайшем заседания Муниципального совета депутаты будут утверждать решение комиссии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя рыбинского Муниципального совета Александр Соколов.

Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске. Окончил среднюю школу № 2 и музыкальную школу по классу фортепиано. Занимался в рыбинском аэроклубе. С августа 1988 года по сентябрь 1990 года — курсант Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков, с сентября 1990 года по август 1992 года — курсант Ейского ВВАУЛ, по окончании которого получил квалификацию «лётчик-инженер». В 2006 году на заседании был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки.

В качестве командира экипажа Алексей Овчинин вместе с бортиженерами Олегом Скрипочкой и Джеффри Уильямсом совершил космический полёт на корабле «Союз ТМА-20М». Старт корабля был осуществлён 19 марта 2016 года, в тот же день он успешно состыковался с МКС. 7 сентября 2016 года спускаемый аппарат ТПК «Союз ТМА-20М» приземлился в 147 км юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.