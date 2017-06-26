Петрозаводск, 26 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В выездном штабе МЧС по Республике Карелия, который занимается поисками трех подростков, перевернувшихся на лодке в Импилахтинском заливе Ладожского озера 19 июня, обсудят вопрос перегруппировки поисково-спасательных сил.

10.mchs.gov.ru Водолазы на Ладожском озере

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе регионального МЧС, возможно, группировку сократят: уберут наземную часть и водолазов. Дело в том, что спасатели уже осмотрели всю береговую линию в районе поисков, водолазы за 58 спусков обследовали 8,65 кв. км дна.

Кроме того, 26 июня из-за сильного ветра и волн суда спасателей не выходят на «большую воду». Поиски ограничены Импилахтинским заливом Ладожского озера.

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Напомним, 19 июня вечером, в Импилахтинском заливе на Ладоге перевернулась лодка с пятью молодыми людьми, 15−17 лет. Двое из них смогли выбраться на берег. Судьба троих подростков, среди которых одна девушка, остается неизвестной.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Тем временем, власти Карелии намерены ужесточить требования по соблюдению мер безопасности на воде.