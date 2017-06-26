Кострома, 26 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. На церемонию открытия памятника приехала внучка военного, Наталья Тимошенко. Также на мероприятие собрались военнослужащие, учащиеся академии, ветераны и чиновники.

Varhbz.mil.ru Торжественное открытие памятника Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко

«Семен Константинович — легендарный полководец, крупный военачальник и яркая личность. Его жизнь была богата различными событиями. Он был творцом великих сражений в истории нашей страны, с его именем связаны многие победы Красной Армии. Его именем названы улицы в городах России и странах бывшего Советского Союза. Наконец, здесь, на территории этой славной академии установлен памятник маршалу Тимошенко. И это первый и пока единственный памятник великому военачальнику, установленный на территории России», отметила внучка маршала — Наталья Тимошенко.

Справка ИА REGNUM: В 2017 году Костромская военная академия отмечает 85-летний юбилей. Здесь обучают военных химиков, среди учащихся как российские граждане. так и представители других государств. В 2015 году в Академии учились и работали около 900 курсантов и 300 преподавателей. В 2016 году конкурс среди поступающих составлял около 5 человек на место. Академия состоит из из трех факультетов: командно-инженерного, командного и специального факультета, на котором обучаются иностранцы. В Вузе есть 17 кафедр, 6 учебных корпусов, порядка 30 лабораторий

Имя маршала Советского Союза Тимошенко учебному заведению было присвоено в 1970 году. На территории бывшего СССР бронзовый бюст военнослужащему установлен в Одесской области. Музей Тимошенко в доме, где родился маршал, закрылся в 1987 году.

Семен Тимошенко родился в 1895 году в в селе Фурманка Одесской обл. Украины, Сражался в 1 мировой войне в качестве пулеметчика. В 1937 году командовал Северо-Кавказским и Харьковским военными округами, с января 1940 командовал Северо-Западным фронтом. 7 мая 1940 года Тимошенко присвоили высшее воинское звание маршала. После войны командовал Белорусским и Южно-Уральским военными округами.