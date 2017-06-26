Москва, 26 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. «Для меня, как для москвича, было бы очень почетно принять такой памятник от Польши в знак уважения к нашим павшим бойцам, нашим родителям, дедам. Несомненно, такое место — самое почетное — мы, конечно, найдем», — сказал Воскресенский.

sfu Мавзолей советских воинов в Варшаве

«Приложим усилия, чтобы было серьезно отмечено это событие: не просто перенос памятника, а как дань уважения и памяти нашим бойцам, освобождавшим Европу», — отметил он.

Напомним, ранее сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм».

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Как сообщало ИА REGNUM, замглавы фракции «Справедливая Россия») Олег Нилов предложил Госдуме РФ принять заявление в связи с решением Сейма. Он указал на два основных тезиса, которые парламентарии должны быть раскрыты в заявлении.

«Не разрушайте памятники — верните, в Калининградской области достаточное количество мест, где они могут быть установлены», — сказал Нилов. Также парламентарий настаивает на эксгумации захороненных в Польше бойцов Красной армии.

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