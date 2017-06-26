Москва, 26 июня, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что персонально каждое обращение к главе государства, поданное в ходе «Прямой линии», обработать невозможно — их передадут в различные ведомства и главам регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, такие обращения не являются официальными юридически. Далее после передачи этот массив информации проанализируют в регионах и в ведомствах.

Песков добавил, что те проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений.

«Но еще раз повторяю, физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве, насчитывающий более 2,5 млн обращений», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась 15 июня «Первым каналом» и телеканалами «Россия 1» и «Россия 24».

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Пятнадцатая по счету прямая линия с главой государства продолжалась четыре часа, при этом он успел ответить на 73 вопроса. Общее число жителей России, смотревших трансляцию по телевидению, превысило 6 млн человек. Ряд радиостанций вели аудиотрансляцию программы.