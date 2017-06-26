Калуга, 26 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Из окна квартиры, расположенной на 2 этаже одного из домов в областном городе Людиново, выпал 2-летний мальчик. Об этом 26 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Ростислав Залетаев.

George Hodan Окна

По его словам, ребёнок находился квартире в матерью. Предположительно, когда мать вышла из комнаты на несколько минут, малыш залез на лавку, затем на подоконник, в результате чего выпал из окна.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он находится в больнице с травмой головы.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Ещё один случай закончился гибелью — 16 — летний подросток сорвался с карниза 9 этажа. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.