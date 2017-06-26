В Калужской области бьют тревогу: из окна вновь выпал малолетний ребёнок
Калуга, 26 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Из окна квартиры, расположенной на 2 этаже одного из домов в областном городе Людиново, выпал 2-летний мальчик. Об этом 26 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Ростислав Залетаев.
По его словам, ребёнок находился квартире в матерью. Предположительно, когда мать вышла из комнаты на несколько минут, малыш залез на лавку, затем на подоконник, в результате чего выпал из окна.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он находится в больнице с травмой головы.
Как сообщало ИА REGNUM, в период с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Ещё один случай закончился гибелью — 16 — летний подросток сорвался с карниза 9 этажа. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.