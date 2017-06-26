Вашингтон, 26 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В сети появился новый трейлер фильма «Темная башня», в ролике про персонажей картины рассказывают Идрис Эльба, Мэттью Макконехи и Стивен Кинг, видео было опубликовано 25 июня на Youtube-канале Sony Pictures.

Кинокомпания Columbia Pictures, Imagine Entertainment, Media Rights Capital, Weed Road Pictures Постер к кинофильму Темная башня

Кроме интервью, в видео показаны как новые фрагменты фильма, так и те, которые зрители уже могли видеть в предыдущих роликах. Известно, что Стивен Кинг представлял Стрелка Роланда Дискейна как голубоглазого европеоида, идеальным воплощением которого является Клинт Иствуд.

Но режиссер Николай Арсель решил в данном случае отойти от романа и выбрал на главную роль Идриса Эльбу. Удивительно, но Кинг приветствовал его выбор, сказав, что у Стрелка нет цвета. В интервью писатель признается, что представлял себе Стрелка как концентрированную силу.

В этой истории Темная башня — это мифическое здание, связывающее пространство и время. На его уровнях находятся разные миры и реальности, а наш мир является одним из её строительных блоков и одновременно — её слабой точкой.

Черный персонаж Мэттью Макконехи хочет выбить его и запустить процесс разрушения, что позволит его хозяину — Алому Королю получить контроль над мирами.

Для этого ему нужны другие люди, такие как мальчик Джейк Чеймберз, который обладает определенными психическими способностями. Его роль исполнил Том Тейлор. Роланд Дискейн защищает этого мальчика и тем самым защищает миры Темной башни.