Хьюстон, США, 26 июня, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Природу происхождения камней пытается установить марсоход Opportunity. В NASA планируют отправить его в «долину настойчивости» после завершения осмотра местности. Размеры кратера Индевор составляют около 22 километра в поперечнике.

НАСА Кратер Индевор, снятый орбитальным аппаратом Марс Одиссей

Панорамное изображение составлено из снимков, сделанных марсоходом 3 июня 2017 года и полученных наложением трех светофильтров (инфракрасного, зеленого и фиолетового).

По мнению ученых, камни могли быть принесены на это место потоком воды, существовавшей на Марсе в прошлом. Миллиарды лет назад здесь мог располагаться канал.

По другой версии, камни могли менять свое положение не из-за воды, а от воздействия ветра.

Напомним, марсоход Opportunity был запущен на Марс 7 июля 2003 года. На поверхность красной планеты он опустился 25 января 2004 года. Основной задачей было изучение осадочных пород, которые должны были образоваться в кратерах, где когда-то мог находиться водоем.