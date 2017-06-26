Барнаул, 26 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Бюджет Алтайского края претерпит изменения. С соответствующими поправками в Закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вышло Правительство Алтайского края. Их утверждение произойдет на ближайшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Барнаул

Конкретные цифры изменения параметров бюджета представил сегодня министр финансов Алтайского края Владимир Притупов.

«Доходы краевого бюджета будут увеличены на 1 млрд. 529 млн. рублей и составят 81 млрд. 839 млн. рублей. В том числе собственные доходы краевого бюджета увеличатся на 746 млн. рублей и составят 46 млрд. 21 млн. рублей; безвозмездные поступления увеличатся на 783 млн. рублей и составят 35 млрд. 818 млн. рублей. Расходы краевого бюджета будут увеличены на 1 млрд. 891 млн. рублей и составят 87 млрд. 783 млн. рублей», — цитирует Владимира Притупова официальный сайт Алтайского края.

Известно, что львиная доля всех увеличившихся расходов краевого бюджета (почти 2 млрд. руб) уйдет на выплату заработной платы работникам. Расходы на реализацию мер социальной поддержки граждан возрастут на 226 млн. рублей. Расходы по разделу «социальная политика» составят 32 млрд. 440 млн. рублей.

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«Финансовая помощь муниципальным образованиям Алтайского края в 2017 году составит 22 млрд. 5 млн. рублей. Это превосходит объем финансовой помощи, оказанной в 2016 году, на 10% и значительно — в 1,6 раза — превышает показатель 2005 года», — отметил Владимир Притупов.

На ремонт дорог тоже потратят больше: бюджетные ассигнования дорожного фонда Алтайского края увеличиваются на 500 млн. рублей. Таким образом, их общий объем составит 9,2 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в бюджете-2017, который депутаты Алтайского краевого законодательного собрания в окончательной редакции утвердили в конце 2016 года, доходы были обозначены в объеме 78 млрд. 163 млн. рублей (это 115 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год), а расходы — в сумме 82 млрд. 691 млн. рублей (это 121 процент к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год). Позднее в бюджет были внесены корректировки из-за поступления дополнительных федеральных средств.