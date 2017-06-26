Москва, 26 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Свыше трети банков, зарегистрированных в России, лишились лицензии к настоящему времени, заявила 26 июня на заседании Межрегионального банковского совета спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Банке в Косом переулке

По словам Матвиенко, в России зарегистрировано 946 кредитных организаций. Ежегодно в стране закрываются порядка ста банков.

«Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия», — сказала она.

Матвиенко уточнила, что почти все эти организации признаны банкротами. По данным Агентства по страхованию вкладов, 80% эти организаций остались без лицензий из-за криминальных действий их руководителей и собственников.

Говоря о санации банков, Матвиенко отметила, что оздоровление банков зачастую «идет годами». Она призвала Банк России проверить прозрачность отчетности санируемых кредитных организаций.

Она отметила, что для малого бизнеса отзыв банковских лицензий может иметь тяжелые последствия.

«В результате форс-мажорных обстоятельств такие организации остаются практически без защиты», — отметила она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций — Акционерного общества Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» и Акционерного общества небанковская кредитная организация «Расчетный Финансовый Дом».