Москва, 26 июня, 2017, 13:48 — ИА Регнум. «Сегодня в войсках имеется три основных типа общевойсковых фильтрующих противогазов (ПМК, ПМК-2, ПМК-3), которые по ряду эксплуатационных характеристик не в полной мере удовлетворяют современным требованиям», — — пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Russianarms.ru ПМК-4 в комплекте амуниции «Ратник»

В июне завершена разработка и принят на снабжение новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как «Ратник-2», так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки.

По словам Игоря Кириллова, в новом противогазе реализованы все лучшие технические решения, применяемые в мировой практике создания средств индивидуальной защиты органов дыхания.

По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5 — 2 раза.

В настоящее время ведется разработка, закупка и поставка новых образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств защиты кожи.

Планируется, что первая партия поступит в ВС РФ летом 2017 года.

Справка ИА REGNUM :

Противогаз — устройство (прибор) для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ, бактериальных средств и др. вредных примесей, находящихся в воздухе в виде паров, газов или аэрозолей. В России первый противогаз с фильтром из активированного угля и резиновой маски так же в 1915 году изобрел русский ученый-химик Николай Дмитриевич Зелинский.