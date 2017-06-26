Вашингтон, 26 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести на саммите G20 («Большая двадцатка») в Гамбурге полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает в понедельник, 26 июня, Associated Press со ссылкой на свои источники.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

«Многие чиновники в администрации убеждены, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такое чувствительное время, и взаимодействовать с Москвой только с большой осторожностью, — говорится в сообщении агентства. — Но Трамп настаивает на организации полномасштабных двусторонних переговорах».

Советники Трампа считают, что главе Белого дома следует ограничиться лишь быстрой неформальной встречей с президентом РФ на полях саммита G20. Одной из главных причин, вызывающих сложности для личной встречи двух лидеров, является расследование «вмешательства РФ» в выборный процесс в США, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на регулярном брифинге заявил, что в Белом доме не исключили возможной встречи президентов США и РФ на полях саммита G20 в Гамбурге, который пойдет 7 и 8 июля.

«Мы (власти США) не исключаем этого, — сказал тогда Спайсер. — Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава Белого дома Дональд Трамп назвал ситуацию в США «величайшей охотой на ведьм». Президент США заявил, что заинтересованные лица в США, «придумав фальшивую историю о сговоре с Россией, так и не нашли доказательств, поэтому теперь рассказывают историю о препятствовании правосудию».

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