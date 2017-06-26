Киев, 26 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. США поставят на Украину два миллиона тонн угля. Конкретно речь идет об экспорте энергоносителя из американского штата Пенсильвания. Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил в вечернем интервью, передает УНИАН.

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С января 2017 года украинские радикалы блокируют железнодорожные пути из Донбасса, в результате чего поставки угля на Украину оказалось невозможно осуществлять. Однако Порошенко заявил, что Украина сама отказалась от закупки угля с неподконтрольной Киеву территории.

«Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании по конкурентным ценам… При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 миллионов тонн угля», — сказал украинский президент.

По его словам, для осуществления этих планов есть все условия. Украина и США должны теперь только заключить контракты. Порошенко также отметил, что после прекращения поставок угля с Донбасса, появилась необходимость искать способы балансирования потребностей в этом энергоносителе.

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Также глава Украины затронул вопросы о наращивании поставок Westinghouse американского ядерного топлива на украинские атомные станции. Порошенко надеется на то, что рост доли американского поставщика вырастет до 55%. Кроме того, уже более 20 компаний США заинтересованы в работе в украинском энергосекторе. Украина, в свою очередь, продолжает строить заводы отработанного ядерного топлива, сказал Порошенко.

Напомним, что на прошлой неделе Порошенко провел 20-минутные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Позднее сообщалось, что в США были достигнуты договоренности о поставках американского угля на украинские ТЭС. Тогда же обсуждался вопрос поставок на Украину оборонного оружия.

До этого Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины, не раз говорил, что стране требуется не менее 9,5 млн тонн угля в год. При этом потребность в импорте энергоносителя составляет 4,2 млн тонн до конца 2017 года. По словам Насалика, поставки американского угля необходимы Украине в размере 2,5−3 млн тонн.

Что касается цены на американский уголь, то, как отмечают эксперты, они значительно выросли. Так, металлургийный уголь США с низкой летучестью стал дороже на $25 за тонну. Сегодня тонна такого энергоносителя стоит $255, а сырье с высокой летучестью стоит дороже — $265 за тонну.

Ранее ИА REGNUM передавало, что, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ни одна украинская государственная компания не закупает уголь в «стране-агрессоре» России, а также правительство предпринимает различные меры для диверсификации поставок энергоносителя. Кроме того, власти пытаются замещать уголь другими источниками энергии.

Однако из шести компаний на Украине, которые занимаются генерацией энергии, только одна из них является государственной — «Центрэнерго». Все остальные — ДТЭК «Востокэнерго», ДТЭК «Днепроэнерго», ДТЭК «Западэнерго», «Киевэнерго» и «Донбассэнерго» — частные. Они занимаются генерацией 13 из 15 ТЭС.

Россия же остается для Украины главным поставщиком угля. Так, за пять месяцев 2017 года было поставлено 777,5 тыс. тонн угля из России на ТЭС и ТЭЦ Украины, еще 118,9 тыс. тонн из Польши, 100,5 тыс. тонн — из ЮАР. На Украине хотят ввести запрет, полностью ограничивающий импорт угля из РФ. В то же время Киев рассматривает возможность покупки казахстанского угля.

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