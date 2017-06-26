Вашингтон, 26 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Возможная встреча президентов России и США на саммите «Большой двадцатки» в Германии стала предметом разногласий в Белом доме. В то время как Дональд Трамп настаивает на полноценной встрече с Владимиром Путиным, его советники призывают сохранять дистанцию с Россией, сообщает 26 июня Associated Press.

Mil.ru Флаги России и США

Как отмечают источники агентства, знакомые с ситуацией, Трамп намерен провести встречу с Путиным в присутствии СМИ и с соблюдением всех норм протокола, предусмотренных в подобных случаях. Однако со стороны чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности звучат призывы к сдержанности по отношению к Москве.

В США продолжается расследование «влияния» России на президентские выборы 2016 года, на фоне которого в Белом доме нет единой точки зрения на отношения с Россией. По данным издания, возможная встреча Путина и Трампа только обострит проблему.

Так, ряд советников призывают Трампа ограничиться краткой неформальной встречей с российским коллегой на полях саммита G20. Еще один вариант — провести «переговоры по стратегической стабильности» с участием российской и американской делегаций, не требующие присутствия глав государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме не исключили возможной встречи президентов США и России на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, который пойдет 7 и 8 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа не исключена, однако конкретных приготовлений к ней пока не ведется.

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