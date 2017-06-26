Радио REGNUM: второй выпуск за 26 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным;
- CNN ужесточит правила публикации материалов о России;
- Визовый режим между Россией и Белоруссией вступит в силу в конце 2017 года;
- Иран отменил туристические визы с Россией;
- В Пакистане из-за утечки топлива заживо сгорели свыше 150 человек;
- В России могут расширить понятие взятки и ужесточают наказание за нее;
- ФСБ заявила об активном использовании террористами Telegram;
- В Иркутской области в ДТП попал автобус с детским ансамблем.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/374