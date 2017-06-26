Осло, 26 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Отношения Норвегии и России могут ухудшиться, а напряжение на северном фланге НАТО может вырасти из-за того, что Норвегия разрешила США дислоцировать морских пехотинцев на своей территории. Такой комментарий посольства России в Норвегии получило агентство Reuters.

Nicolas Raymond НАТО

Ранее правительство Норвегии заявило, что около 330 американских морских пехотинцев будут дислоцированы в стране до конца 2018 года. Этот период в два раза дольше того, что планировалось, когда американские военные должны были быть отправлены на испытательный срок продолжительностью один год. Американские военные были отправлены для тренировок в зимних условиях, катания на лыжах и участия в общих учениях в январе 2016 года. Это были первые иностранные военные, дислоцированные в Норвегии после окончания Второй мировой войны.

По мнению посольства России, такой шаг противоречит политике Норвегии не создавать военные базы иностранных государств в мирное время. Кроме того, по словам посольства России, из-за этого Норвегия становится не совсем надежным партнером, и на севере может возникнуть напряжение.

Между тем Норвегия не придает значения пребыванию американских военных, подчеркивая, что поставленная цель — общие тренировки, и это шаг не направлен против России, потому что американские военные находятся в 1500 км от границы с РФ, отмечает агентство.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде 21 июня говорила, что регулярное пребывание союзников по НАТО способствует стабильности в мирное время и действует как мера сдерживание и обороны.

Решение правительства правого меньшинства поддержали оппозиционные партии Норвегии, но раскритиковала крайняя левая сторона.