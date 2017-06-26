Калуга, 26 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. В Калуге погиб 16-летний подросток, занятый на подсобных работах на одном из заводов. Как сообщил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Александр Вдовин, по предварительной версии, молодой человек помогал родственнику в проведении работ по утеплению фасада здания.

(сс) freegreatpicture.com Заводской фасад

Так, подросток самовольно залез на фасадный подъемник, наступил на прикрепленную к нему платформу, в результате чего упал с высоты 5 этажа. На заводе проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на заводе в Ферзиковском районе Калужской области разбились два промышленных альпиниста, которые и выполняли очистку емкости для хранения цемента, но сорвались. Погибшие альпинисты (1986 и 1987 годов рождения) являлись иностранными гражданами. Они находились на территории России на законных основаниях и были официально трудоустроены в компании из Саратова.

Согласно статистическим данным, в мае 2017 года Калужская область заняла первое место среди регионов Центрального федерального округа по самой низкой удельной численности пострадавших на производстве со смертельным исходом. Этот показатель составил 0,027 в расчете на 1000 работающих.

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