Лондон, 26 июня, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня исполнилось 20 лет с того момента, как была опубликована первая книга про приключения Гарри Поттера, о том, как выходили книги Джоан Роулинг и как они изменили мир рассказал 26 мая портал CNN.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

Сама писательница говорила, что она столкнулась с немалыми трудностями, прежде чем ей удалось издать первую книгу. В 2015 году один из фанатов спросил её в Twitter, сколько она получила отказов.

«Массу! Первое издательство отклонило «Гарри» и направило Роберту Гэлбрейту (один из псевдонимов Роулинг — ИА REGNUM) грубый отказ», — ответила Роулинг.

В итоге роман все-таки был выпущен и сумел повлиять на мир. Издание напоминает, что одним из примеров такого влияния является то, что некоторые дети стали больше читать.

В 2005 году The Guardian опубликовал результаты исследования согласно которому 84% британских учителей сказали, что «Гарри Поттер» оказал положительное влияние на способности детей к чтению, а 73% признали, что те дети, которым удалось прочитать роман впоследствии удивили их.

Кроме этого, издательства убедились в том, что детскую и подростковую фантастику все еще можно продавать. За 20 лет в мире было продано более 450 млн книг, они были переведены на 60 языков.

По мнению CNN авторы книг «Голодные игры» и «Дом странных детей» должны быть благодарны именно Джоан Роулинг за то, что им удалось добиться такого успеха. Журналисты также отмечают — неизвестно, что бы стало с карьерами Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, если бы не романы Роулинг.

Все зрители наблюдали за тем, как эти актеры росли у них на глазах и становились звездами мировой величины. Выпущенные восемь фильмов принесли доход более $ 8,5 млрд и сегодня франшиза занимает вторую строчку мирового кассового рейтинга, уступая лишь вселенной Marvel.