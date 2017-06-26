Богота, 26 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. До 11 человек возросло число погибших в результате взрывов 25 июня на угольных шахтах в колумбийском муниципалитете Кукунуба центрального департамента Кундинамарка, где 14 шахтеров до сих пор остаются под землей и двое пропали без вести, сообщает El Periódico со ссылкой на спасательные службы.

В шахте

«Национальное агентство горнорудной промышленности сообщило, что в шахте были обнаружены еще три тела на глубине более 450 метров», — заявил директор Национального отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий Колумбии Карлос Иван Маркес. Он добавил, что работа будет продолжаться, чтобы найти двух пропавших без вести шахтеров.

Президент Национального агентства горнорудной промышленности, своей стороны, сообщила, что работы по спасению шахтеров продолжают продвигаться вперед с осторожностью, и, как ожидается, 26 июня все шахтеры будут найдены.

Чиновник также признала, что идет работа по предотвращению оползней горных пород, которые могут повлиять на спасательную операцию.

Президент заявила, что после спасения шахтеров будет открыто расследование причин аварии на шахтах Эль-Сепеко и Гаска, расположенных в муниципалитете Кукунуба, где вероятной причиной взрывов стало накопление газа метана.

Власти также подтвердили, что обе шахты эксплуатировались незаконно, так как они не имели экологического разрешения на добычу угля.

«Мы определили, что шахты эксплуатировались без законного разрешения и необходимых условий», — говорится в заявлении Национального агентства горнорудной промышленности.

Напомним, горнорудная промышленность является одной из ведущих отраслей и драйвером экономики Колумбии. По последним оценкам в Колумбии подтверждено более 6,5 млрд тонн запасов угля, с самыми крупными запасами в департаменте Ла-Гуахира с более чем 3 млрд тонн. Между тем, в центральном департаменте Кундинамарка насчитывается только 221 млн тонн национальных запасов угля.