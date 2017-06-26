Киев, 26 июня, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Перестановки в администрации президента Украины могут начаться осенью 2017 года, сообщают 26 июня украинские «Вести» со ссылкой на собственные источники.

ВАДИМ ЧУПРИНА Володимир Гройсман.

По информации издания, один из ключевых вопросов — останется ли на своем посту премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Отмечается, что между премьер-министром и президентом уже давно возникли напряженные отношения.

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По словам неназванного источника, Гройсман активно «приватизирует» идеи президента Украины, например, пенсионную реформу или визит в Донбасс. Это отражается на работе кабмина в правительстве — депутаты от правящей партии «Блок Петра Порошенко» не голосуют за проекты премьер-министра.

Помимо этого, отмечает политолог Вадим Карасев, Владимир Гройсман тесно сотрудничает с партией «Народный фронт» Арсения Яценюка.

«Порошенко столько сил и времени положил, чтобы снять Яценюка и поставить управляемого премьера, а получил второго Яценюка», — уверен политолог.

Отмечается, что на место премьер-министра уже есть кандидаты. Среди них — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, министр финансов Украины Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, президентские выборы на Украине ожидаются в 2019 году. Прошлые президентские выборы прошли в 2010 году, на которых победил Виктор Янукович. Однако, после неконституционного государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович был свергнут, после чего был «выбран» новый президент страны — Петр Порошенко.