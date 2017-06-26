Москва, 26 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум.

В воскресенье, 25 июня закончилось выдвижение кандидатов, когда любой желающий мог предложить своего кумира для предварительного отбора. Всего на сайт «Нашего Радио» поступило больше 750 заявок-выдвижений.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

В музыкальном праймериз в рамках второго этапа примут участие все выдвинутые кандидаты, в числе которых легендарные артисты и самовыдвиженцы из музыкантов и любителей музыки. В ходе интернет-голосования с 26 июня по 2 июля будут выбраны 10 человек, за которых отдадут больше всего голосов. Их имена Центризбирком России впишет в бюллетени для прямого голосования, которое пройдет в поле фестиваля «Нашествие» с 7 по 9 июля.

Подводя итоги первого этапа музыкальной президентской гонки, хотим отметить, что среди кандидатов обозначились явные лидеры. Наибольшее число заявок был подано за Валерия Кипелова.

С отрывом в сотню голосов за ним следует экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин. Бывший «нанаец» сам выдвинул свою кандидатуру, о чем честно признался журналистам. Самовыдвиженец из попсы так хорошо организовал свою предвыборную кампанию, что теперь буквально наступает рокерам на пятки.

Далее с большим отрывом от остальных следуют Константин Кинчев и Юрий Шевчук. Легенды рока идут ноздря в ноздрю, оставляя позади Сергея Шунрова, Андрея Князева и Илью Черта.

Почти с равными результатами подошли к финишу первого этапа выборов президента «Нашествия» самовыдвиженец Роман Горев, Глеб Самойлов, Сергей Бобунец, Эдмунд Шклярский, Владимир Шахрин и Лусинэ Геворкян.

К слову, из всех женщин-кандидатов за Лу пришло наибольшее число заявок. О Диане Арбениной, Хелависе и Светлане Сургановой поклонники писали менее активно, Земфира и Линда были представлены в списке кандидатов наименьшим количеством голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы президента «Нашествия — 2017» пройдут с 7 по 9 июля в поле Большого Завидова Тверской области. Каждому желающему ЦИК РФ выдаст официальный бюллетень с именами десяти кандидатов, за которых можно будет отдать свой голос. Имя победителя будет объявлено со сцены рок-фестиваля 9 июля 2017 г. Это сделает лично председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

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