Пермь, 26 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Солистка группы Evanescence Эми Ли получила в подарок гусли от своих фанатов, проживающих в Перми. Об этом сообщает «Сайт города Пермь 59.ru» со ссылкой на автора идеи Наталью Костенко.

Виктор Михайлович Васнецов. Гусляры. 1899

«Я давно люблю группу и слежу за творчеством Эми Ли с 2003 г, — пояснила Костенко. — Она играет на разных инструментах. Поэтому родилась идея подарить ей гусли. Я попросила мастера, он согласился».

По ее словам, инструмент, который изготавливали около двух недель, был создан в гусельной мастерской «Пустельга».

Отметим, что солистка Эми Ли уже поблагодарила фанатов через соцсети и отметила, что очень рада такому подарку.

«Мне снится, или я действительно получила гусли от наших поклонников в Москве сегодня?, — написала Эми Ли. — Мне нравится это! Спасибо».