Москва, 26 июня, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России образовать комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря.

Йозеф Вейс. Новодевичий монастырь. 1852

Соответствующий указ главы государства опубликован 26 июня на официальном сайте Кремля. Согласно документу, правительству РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана соответствующих мероприятий.

Региональным органам власти рекомендовано принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.

Новодевичий монастырь был основан царем Василием III 23 мая 1524 года в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны.

Ансамбль Новодевичьего монастыря включен с 2004 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Указом президента РФ от 20 мая 2013 года монастырь был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.