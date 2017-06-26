Пхеньян, 26 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин о создании с КНДР совместной олимпийской команды запоздало, уверен член северокорейского олимпийского комитета Чанг Унг, сообщает 26 июня Reuters.

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По мнению Унга, прежде всего необходимо разрешить напряженность между двумя государствами, а уже потом предлагать подобные инициативы.

«Нам потребовалось 22 раунда переговоров, чтобы создать совместную команду по настольному теннису к чемпионату мира в 1991 году, на это ушло пять месяцев», — подчеркнул Унг, доказывая нереальность планов президента Южной Кореи.

Чанг Унг, кроме того, высказал мнение о том, что спортивные мероприятия нельзя использовать для улучшения политических отношений.

Напомним, на открытии чемпионата мира по тэквондо 24 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание, чтобы команды Южной и Северной Корей создали единую команду на олимпийских играх 2018 года.

Президент привел в пример прецедент с командой по настольному теннису на чемпионате мира 1991 года.