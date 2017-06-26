Абакан, 26 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Хакасии после разрушительного града оценивают масштабы повреждений и подсчитывают ущерб. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, для оценки ущерба и ликвидации последствий града в Ширинском районе Хакасии создали межведомственную комиссию и специальные рабочие группы.

Скриншот со страницы группы «АБК — город Абакан». Vk.com Сильный град прошёл в Хакасии

Уточняется, что больше всего от сильного града и шторма 20−22 июня 2017 года пострадали жители и гости Ширинского района. Град причинил ущерб автомобилям и туристическим базам на берегу озера Беле.

По предварительным данным, в четырёх населенных пунктах района повреждены 192 автомобиля, четыре капитальных строения, 58 временных строений (сараи, навесы и так далее) и восемь социально-значимых объектов (школы, детский сад и дом культуры).

Комиссия выдала 29 справок пострадавшим собственникам автотранспорта, в том числе 16 — жителям Красноярского края, 10 — Хакасии, три — Кемеровской области. Участковый полиции произвёл осмотр и составил 15 актов (у 13 человек имеются страховые полисы).

Глава Хакасии Виктор Зимин поручил провести работу по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению социально значимых объектов и устранению последствий шторма в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии после града размером с куриное яйцо за медицинской помощью обратились пять человек. Сообщалось, что это были туристы, отдыхающие в республике. Впрочем, госпитализация им не потребовалась.