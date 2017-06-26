Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Эксперты телекоммуникационной отрасли полагают, что возможная блокировка в России мессенджера Telegram не поможет спецслужбам в борьбе с терроризмом. Вместе с тем они считают, что у государства есть другой способ достичь поставленной им цели, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщалось, представители ФСБ в понедельник, 26 июня, заявили об активном использовании террористами мессенджера Telegram. В частности, этим видом связи, по данным ФСБ, пользовались организаторы и исполнители теракта в петербургском метро 3 апреля.

«Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

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Роскомнадзор на прошлой неделе вновь призвал создателя Telegram Павла Дурова предоставить российскому государству информацию, необходимую для внесения мессенджера в «реестр распространителей информации». Глава ведомства Александр Жаров заявил, что в случае неисполнения Telegram этого требования работа мессенджера на территории России может быть заблокирована.

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Павел Дуров отказывается выполнять эти требования. По его мнению, требования Роскомнадзора нарушают конституционное право на тайну переписки. Дуров заявил, что террористы могут использовать любой мессенджер, и «чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет». «В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», — добавил Дуров.

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Глава агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин отмечает: большинство участников рынка полагают, что у спецслужб есть возможность доступа к перепискам в Telegram, но нет доступа к архиву и персональным данным пользователей. По словам эксперта, Дуров вряд ли согласится на требования Роскомнадзора, поскольку граждане России в общем числе пользователей мессенджера составляют не более 1−2%.

Для любой компании отрасли, отмечает Брюквин, подобная шумиха (возможный запрет деятельности в том или ином государстве за отказ предоставить персональные данные пользователей) не только не вредит, но и может быть использована в пиар-целях («мы не раскрываем ваших данных даже по требованию государства»).

В свою очередь глава агентства Telecomdaily Денис Кусков полагает, что у российского государства, которое борется с терроризмом, и Павла Дурова, который развивает свою компанию, нет непреодолимых противоречий. Террористы не используют только и исключительно Telegram, поскольку сам мессенджер — это лишь программное обеспечение, которое не будет работать, если в смартфоне нет сим-карты.

По словам эксперта, вопрос, который должны задать себе российские власти — это вопрос о том, почему, вопреки принятым законам, сим-карты в России можно купить на любом вокзале, и почему сотрудники правоохранительных органов смотрят на это сквозь пальцы.

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