Вильнюс, 26 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу находящихся в стране граждан ЕС должно снизить напряжение, которое повисло среди британских литовцев, говорит их представитель Даля Асанавичюте. «Хотя это только предложение, но такой взгляд на граждан стран ЕС должен снять ненужное напряжение между эмигрантами», — сказала литовскому агентству BNS председатель Организации литовцев Соединенного Королевства.

Petr Kratochvil Брексит

По ее мнению, в последнее время основным мотивом эмиграции из Литвы в Британию было «желание успеть до того, как Соединенное Королевство закроется»: «Уже после референдума литовцы, проживающие в Соединенном Королевстве, беспокоились из-за того, что будет после Brexit, какие будут их права, кто сможет остаться, кто должен будет уехать, какие будут медицинские и социальные гарантии, какие требования будут выдвигаться к учащимся и желающим поступить в британские вузы».

Согласно проекту, представленному Мэй, гражданам ЕС, которые проживали в Британии пять лет до пока что необъявленной даты, будут предоставлены такие же права на медицинские услуги, просвещение, социальное обеспечение, пенсии и другие общественные услуги, что и гражданам Великобритании. И хотя упомянутая дата еще не объявлена, этот день будет не раньше 29 марта 2017 года и не позднее 30 марта 2019 года. В этот период Британия должна официально покинуть ЕС.

Гражданам ЕС, которые приедут в Великобританию до установленной даты, также будет разрешено остаться, а те, кто проживет в стране пять лет, смогут получить вид на жительство.

Граждане ЕС, которые приедут в Соединенное Королевство после установленной даты, попадут в так называемый двухлетний «льготный период», в течение которого они смогут стремиться к статусу другой формы, например, к разрешению на работу в стране. По словам Асанавичюте, в принципе это означает, что «все, кто приехал в страну до активации 50-й статьи, смогут остаться в Соединенном Королевстве».

По данным министерства иностранных дел Литвы, в Британии проживает около 200 тыс. литовцев.