Ярославль, 26 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы по решению Красноперекопского районного суда изъяли из семьи 6 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

Publicdomainpictures.net

В Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Ярославской области поступил исполнительный документ о передаче шестерых несовершеннолетних детей представителям департамента образования мэрии города Ярославля.

Мать и отец шестерых детей в возрасте от 1,5 до 17 лет ранее неоднократно предупреждались районными органами опеки и попечительства о ненадлежащем содержании детей. Однако родители проигнорировали заявления представителей власти: на работу не утраивались, много пили. Дети голодали.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноперекопского района обратилась в суд с заявлением о лишении граждан родительских прав за уклонение от воспитания детей и взыскании алиментов, суд вынес соответствующее решение.

Органы опеки опасались, что отец может воспрепятствовать изъятию детей и вызвали судебных приставов, однако конфликта не было. Даже когда один из детей отказался ехать, то отец его успокоил, сам одел и отвел в машину.

За процедурой изъятия детей из семьи наблюдали сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

«Наша цель соблюсти права ребенка и обеспечить на такой процедуре присутствие психолога. Да, родители лишены родительских прав, но моя позиция, что это крайняя мера. Расти и воспитываться дети должны в семье, но родителям нужно взяться за ум и исправиться. Нам бы очень хотелось, чтобы они образумились и их можно было бы восстановить в родительских правах», — сказал корреспонденту ИА Regnum детский омбудсмен Михаил Крупин.

В настоящее время дети переданы в социально-реабилитационный цент «Медвежонок» для дальнейшего устройства в детский дом. У самого младшего ребенка были выявлены проблемы со здоровьем и его отправили в больницу.