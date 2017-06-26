Москва, 26 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Непрекращающаяся антироссийская истерия в американском конгрессе, связанная с постоянной поддержкой и выдвижением всё новых антироссийских инициатив, особенно обострившаяся после событий 2014 года, подпитывается не только общим трендом на демонизацию Москвы, но и финансовыми вливаниями структур, подконтрольных экс-олигарху, а теперь ещё и политическому менеджеру в эмиграции Михаилу Ходорковскому, сообщает издание Life.

(сс) Michael Marcovici Деньги

С 2008 по 2015 гг. ЮКОС потратил 996 тысяч долларов на информирование политических деятелей Конгресса и Госдепа США о ситуации в уголовных делах ЮКОСа. Непосредственным представителем интересов компании выступила лоббистская фирма Prime Policy Group и её директор Лиза Коланджело (Lisa Colangelo). Предметом лоббирования с 2008 по 2015 год являлось регулярное обновление информации о текущем судебном разбирательстве вокруг ЮКОСа и предоставление данных сведений в такие органы власти США как палата представителей, сенат, Совет безопасности и Госдеп США.

Наибольшая эскалация ситуации с освещением судебного дела ЮКОСа для американских официальных лиц произошла в 2014 году: так, Мэтт Сэлмон 1 августа 2014 года резко критиковал президента Путина в рамках выступления в конгрессе, связанного с темой ЮКОСа. В частности конгрессмен отмечал в 2014 году, что Россия попрала нормы международного права, нарушив Энергетическую хартию, и, вероятно, планирует уклоняться от исполнения иска Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, а действия Владимира Путина должны быть осуждены и сам он должен быть привлечён к ответственности.

Аналогичные мысли об уклонении России от исполнения решения Постоянной палаты Третейского суда в Гааге на выступлении перед конгрессом 18 сентября 2014 года высказывал конгрессмен-демократ Элиот Энгел. В том же выступлении он подчёркивал, что европейские страны должны отторгнуть у России имущество, которое находится в их юрисдикции в пользу компенсаций, установленных ЕСПЧ и Постоянной палатой Третейского суда в Гааге.

Следует отметить, что в период с 2008 по 2013 год формулировка в лоббистских карточках практически не менялась и звучит так: «Предмет лоббирования: держать политических деятелей в курсе событий о текущем деле ЮКОСа. Органы власти: палата представителей, сенат, Совет безопасности и Госдеп США». При этом и конгрессмен Сэлмон, и, что характерно, — конгрессмен Эллиотт Энгел не только выступали в Конгрессе, поддерживая решения об аресте российского имущества по иску бывших акционеров ЮКОСа, но и отметились внесением других резонансных антироссийских инициатив.

Так, Энгел являлся соавтором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, предлагая в частности обязать органы власти США ни в коем случае не признавать ни в каких формах российский суверенитет над Крымом, и даже обязывая государственный Печатный двор США публиковать карты с Крымом в составе Украины, подчеркивает Life.

Попытки Ходорковского повлиять на американских конгрессменов в вопросах признания «незаконности» решений по делам против ЮКОСа имеют давнюю историю, и в свою очередь, тесно переплетены с аналогичными усилиями владельца инвестфонда Hermitage Уильяма Браудера по «делу Магнитского», которые в итоге привели к принятию, пожалуй, первого, ещё докрымского, пакета санкций против России.

Ходорковский и Браудер в ноябре прошлого года, выступая на специальных слушаниях в британском парламенте, совместно продвигали идею о введении так называемого глобального Акта Магнитского. Суммарные же траты Михаила Ходорковского на лоббирование антироссийских санкций в почти 1 миллион долларов свидетельствуют о том, что экс-олигарх не потерял интереса к вопросу о некой форме компенсации за утерянные активы, вплетая эти попытки в более общий контекст глобального российско-американского конфликта.

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