Москва, 26 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Telegram, один из самых популярных благодаря удобству и безопасности мессенджеров, может быть заблокирован на территории России. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, до блокировки остаются считанные дни. От создателя Telegram Павла Дурова требуется привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством, однако в Роскомнадзоре отмечают, что на данном этапе все способы официальных контактов с командой Telegram исчерпаны. Велика вероятность, что уже на этой неделе его многочисленные пользователи будут вынуждены искать другой канал связи.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить?

Отношение граждан к вероятной блокировке мессенджера выясняет ИА REGNUM.

Безопасность Telegram оценили не только обычные пользователи: по оценкам ФСБ, этот мессенджер является наиболее популярным среди террористов. Однако Дуров считает, что для борьбы с терроризмом придется «заблокировать весь интернет», обвиняет Жарова в некомпетентности и незнании современных методов шифрования.

В свою очередь, оппонент упрекает Дурова в «нейтральном отношении к террористам» и требует предоставить необходимые сведения: полное имя компании-владельца, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

Некоторые эксперты считают, что Павел Дуров сознательно идет на конфликт, игнорируя скромные требования Роскомнадзора, а говоря о блокировке его мессенджера как саботаже государственных интересов, намеренно переводит тему в область политики.