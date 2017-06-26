Вильнюс, 26 июня, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Вильнюсском окружном суде 23 июня завершено рассмотрение дела сотрудника российской разведывательной службы Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже — прокуратура предлагает признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы до 10 лет и 6 месяцев. Коллегия судей пишет приговор и объявит его 7 июля, сообщает сегодня, 26 июня, ИА REGNUM.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Прокурор настаивает, что Филипченко первые пять лет должен провести в тюрьме, остальной срок — в исправительном доме. Обвинение просит признать россиянина виновным по всем пунктам. Дело рассматривалось на закрытых заседаниях. Если суд признает его виновным и назначит ему наказание в виде лишения свободы, время, проведенное в СИЗО, будет включено в срок отбывания наказания. С 29 апреля 2015 года подозреваемый находится в Лукишском следственном изоляторе-тюрьме.

Гражданин России обвиняется в том, что он вместе с другими лицами стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

Это уголовное дело рассматривалось на закрытых заседаниях Вильнюсского окружного суда. Заседания начались в сентябре 2016 года и закончились 23 июня. На последнем заседании выступила защитница обвиняемого Галина Кардановская. Филипченко вину не признает, он отказался давать суду показания, и сказал только, что не нанес вред Литве.

«Он имеет право молчать и воспользоваться эти правом», — сказала литовскому агентству BNS Кардановская. Она просит суд оправдать клиента по всем предъявленным обвинениям. После того, как Филипченко отказался давать показания, на заседаниях было допрошены свидетели. Помимо обвинений в вербовке сотрудников Департамента охраны руководства, Филипченко обвиняется в подделке документов, использовании подделанных документов, многочисленном незаконном пересечении госграницы.

По данным дела, он вместе с другим гражданином России, начальником отдела ФСБ И. Г. и гражданином Литвы Владимиром Соколовым с октября 2011 года до конца 2014 года встречались в нескольких зарубежных странах и пытались вербовать граждан Литвы, чтобы они собирали и передавали разведывательному учреждению интересующую информацию. По данным правоохранительных органов Литвы, кроме того, Филипченко активно организовывал свою деятельность, предлагая денежное вознаграждение за информацию.

Суду передано только дело Филипченко. Досудебное расследование в отношении Соколова продолжилось, но мужчина скрылся от правоохранительных органов.

По данным прокуратуры, отдельно друг от друга и в разное время вербовать шпионов могли несколько граждан Литвы. Они заинтересовали российскую разведку имеющимся опытом работы и связями с бывшими и нынешними должностными лицами Литвы. Для них формулировалась задача — за денежное вознаграждение собирать и передавать информацию, связанную с работниками департамента охраны руководства, организацией их работы, детальными контактами, профессиональными и личными характеристиками, а также охраной глав государства, используемым техническим оборудованием и другой информацией подобного характера.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый и другие связанные с ним лица якобы стремились получить как можно более подробную информацию о нынешних и бывших сотрудниках Департамента госбезопасности, компрометирующую их информацию, информацию о конкретных бывших руководителях определенных учреждениях, членах организаций, объединяющих должностных лиц, и так далее.

Вербуемые лица якобы снабжались техническими и другими средствами, консультировались, инструктировались, им давались деньги на средства связи, на приобретение виз в третьи страны. Российский разведчик был задержан, когда он отправлялся на транзитном поезде через Литву из Калининградской области в Белоруссию.

Это досудебное расследование было начато после того, как был получен материал, собранный ДГБ Литвы. В других делах, связанных со шпионажем в пользу Белоруссии, был осужден бывший работник госпредприятия «Воздушная навигация» Ромуалдас Липскис, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор вступил в силу, осужденный отбывает наказание.

Бывший военный медик Андрей Ошурков, который за шпионаж в пользу Белоруссии был осужден на три года, наказание уже отбыл. В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС армии Литвы Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, второму — в виде 10 с половиной лет лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор Апелляционному суду, но их жалобы еще не рассмотрены.