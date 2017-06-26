Воронеж, 26 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и совладельца крупной девелоперской компании — группы «БиК». 23 июня в компании прошли обыски, после чего правоохранительные органы задержали главу компании Дмитрия Большакова.

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Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», по версии следствия, «БиК» незаконно присвоил себе участок земли в центре Воронежа на улице Кольцовской, 9. Здесь компания строит высотный жилой комплекс «Академический». При этом соседний с площадкой участок, по данным следствия «БиК» не принадлежит, но, несмотря на это компания обнесла его забором и начала строительство. Ущерб правоохранительные органы оценивают в десятки миллионов рублей.

«В ходе обысков нашли документы, имеющие отношение к делу. Не исключено что помимо Большакова в деле появятся другие фигуранты, в том числе известные в городе чиновники», — сообщил источник изданию.

Группа «БиК» основана в Воронеже в 1999 году, занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости, в том числе участвует и в программах сноса аварийного жилья, столь актуальных для Воронежа. С 2008 года в границах улиц Кольцовской и Феоктистова, в самом центре Воронежа компания строит жилой комплекс «Академический».

Обыски в компании и задержание ее совладельца в Воронеже прошли на фоне целого ряда скандалов в строительном секторе областного центра. В конце января губернатор Алексей Гордеев заявил об «архитектурном бандитизме» в городе, поручив главе города Александру Гусеву решить проблему. На следующий день после этого заявления был задержан главный архитектор Воронежа Антон Шевелев — по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей, а позже количество дел возросло до четырех. Тогда же Шевелев ушел с должности, а за этим последовала целая череда отставок в строительном секторе.

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В начале мая Следственное управление СКР сообщило о возбуждении еще одного уголовного дела «по факту противоправных действий неустановленных сотрудников администрации городского округа город Воронеж и неустановленных лиц, действовавших в интересах одной из строительных организаций г. Воронежа». Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о строительстве многоэтажного дома на Ленинском проспекте — на территории, где, по плану, должна была появиться спортшкола. Тревогу забили местные жители, которые активно выступили против возведения очередной многоэтажки. В итоге в дело вмешался губернатор, который поручил приостановить строительство. А позже выяснилось — участок, на котором ведется строительство, перешел из муниципальной собственности в частную. Ущерб бюджету следователи оценили в 20 млн рублей.

Еще одно скандальное дело — хищение уже из федеральной собственности яблоневого сада ВГАУ: участок земли, который находился в пользовании вуза, оказался в частной собственности. Крупная строительная фирма «Выбор» (контролируется депутатом облдумы Александром Цыбанем) уже даже согласовала застройку этой территории. На защиту яблоневого сада выступили, опять же, воронежцы. Прокуратура провела проверку, и по ее итогам было возбуждено уголовное дело.