Дамаск, 26 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Авторы подчеркивают, что даже после уничтожения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на фоне регионального противостояния между Эр-Риядом и Тегераном, а также с учетом чаяний курдов страна будет по-прежнему глубоко расколота, а насилие продолжится. Принуждение к миру воюющих сторон в этих условиях будет сопряжено с большими издержками и сложностями с политической точки зрения. Большая часть миротворческой деятельности ляжет на плечи международного сообщества из-за взаимного подозрения.

Christiaan Triebert Война в Сирии

Тем не менее даже при использовании местных сил для подкрепления международного контингента в рамках общей структуры безопасности, перед международным сообществом стоит значительный вызов. Так, по разным оценкам, население Сирии составляет 22,8 миллиона человек, в том числе перемещенные лица. Если следовать общему правилу, то получается, что для обеспечения безопасности в стране на каждую тысячу граждан потребуется по меньшей мере 20 миротворцев. Таким образом, чтобы у Сирии была возможность сохранить безопасность, а также стабильность после нынешней войны, потребуется контингент численностью в 450 тыс. человек.

Даже если учесть, что две трети этих военнослужащих будут составлять набранные на месте миротворцы, получается, что международное сообщество должно будет направить в Сирию до 150 тыс. человек — цифра, сопоставимая с самым высоким уровнем военного контингента в Ираке в 2003 году.

Для разворачивания столь многочисленного контингента войск потребуется мандат ООН, иначе оно не будет носить легитимный характер. Для него, в свою очередь, нужен будет консенсус по Сирии между США и Россией, которого на данный момент нет и которого ожидать в ближайшее время не приходится.

Но даже в случае получения мандата от международной организации, столь масштабная операция столкнулась бы с рядом сложностей, в частности — откуда взять военный контингент, особенно после увязания западных стран в Афганистане и Ираке. При этом у региональных держав, таких как Саудовская Аравия, Иран и Турция имеются свои интересы, поэтому полагаться на них опасно. Россия же рассматривается с большим подозрением на Западе.

Таким образом, делают вывод авторы, достижение мира и стабильности в Сирии при сохранении единства страны сопряжено с большими сложностями, поэтому, считают они, необходимо разделить сирийское государство на несколько малых, отражающих своими границами этнические и религиозные особенности проживающих на территории страны групп.