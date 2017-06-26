Село Октябрьское, Челябинская область, 26 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинской области Октябрьский районный суд приговорил двух местных жителей к 11 и 6 годам за хранение и распространение 37 кг марихуаны, об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

diegoattorney За решеткой

По данным ведомства, в августе 2016 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали двух местных жителей, которые организовали на одной из дорог в Октябрьском районе два тайника, в котором хранили более 37 кг марихуаны. Наркотики они предполагали сбыть в Челябинске.

В ходе судебного заседания подсудимые частично признали свою вину.

Оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ («совершение покушения на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

«Суд назначил одному из подсудимых с учетом имеющихся ранее судимостей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а второму — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в мае в Челябинской области были осуждены на 17 лет лишения свободы строго режима двое граждан Киргизии, осуществлявших незаконную деятельность по сбыту наркотиков на территории Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинскую область, находящуюся на границе с Казахстаном, за последние годы захлестнула волна наркотрафика. Кроме роста незаконного наркооборота традиционных видов наркотических средств в области отмечен рост оборота синтетических наркотиков. Кроме этого за 2016 и начало 2017 года зафиксирован рост количества смертей от употребления синтетики.