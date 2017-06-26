Пекин, 26 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Проливные дожди, начавшиеся на территории КНР во второй половине июня, нанесли серьезный экономический ущерб, а также привели к эвакуации более 450 тыс. китайских граждан.

(сс) George Hodan Ливень

В результате наводнений и сходов оползней в провинциях Цзянси, Гуйчжоу, Хунань, Юньнань и Аньхой погибли 22 человека, еще 10 местных жителей числятся пропавшими без вести, пишет «Чжунго синьвэнь».

В провинции Сычуань более 3 тыс. спасателей ведут поиск выживших на месте схода оползня в деревне Синьмо. По последним данным, в результате инцидента погибли 10 местных жителей, ещё 93 человека числятся пропавшими без вести.

Сильнейшие ливни затронули жизнь 1,8 млн жителей провинции Цзянси, 270 тыс. из которых были эвакуированы из подтопляемых районов. Дожди в Гуйчжоу уничтожили более 35 тыс. гектаров посевов, нанеся прямой экономический ущерб в размере 610 млн юаней.

Власти провинции Хунань эвакуировали 152 тыс. человек после того, как более 600 водохранилищ, расположенных на территории провинции, оказались переполненными.

По прогнозам синоптиков, количество осадков незначительно сократится 26−27 июня, после чего ливни усилятся. Власти предупреждены о возможных происшествиях, ведется эвакуация местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские метеорологи продлили оранжевый уровень угрозы в связи с непрекращающимися проливными дождями на территории Поднебесной, которые унесли жизни десятков людей.