Берлин, 26 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Видный член правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Андре Поггенбург (АдГ) уличен в нацистских взглядах, сообщает 26 июня associated Press.

Плакат СССР. Иванов В. Враг коварен — будь на-чеку! 1945 г

Руководство партии вынесло предупреждение одному из региональных лидеров партии Хеке в связи с использованием им в чате WhatsApp им лозунга «Германия для немцев».

Напомним, правая политическая партия АдГ готовится к парламентским выборам в Бундестаг, где она до сих пор не была представлена, поэтому ее имидж нуждается в защите от радикальных высказываний и действий.

Партия выступает за ограничение миграции, а также негативно относится к процессам евроинтеграции.

По данным опросов общественного мнения, на сентябрьских выборах в бундестаг АдГ может получить порядка 9%, что позволит ей впервые в своей истории получить парламентское представительство.

Помимо Поггенбурга, партия сталкивалась и с другими скандалами. Так, другой региональный лидер Бьорн Хокек заявлял, что Германия должна прекратить каяться за свое нацистское прошлое.