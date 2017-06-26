Москва, 26 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В пятерку лидеров также вошли вождь Октябрьской революции 1917 года Ленин (31%) и царь Петр I (29%).

Цуканов М.В Самые выдающиеся люди всех времен и народов (Опрос «Левада-центра»)

В первую десятку рейтинга также попали Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Вторую десятку рейтинга в 2017 году возглавили Михаил Ломоносов (10%), Александр Суворов (10%), Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%).

Замыкают рейтинг самых выдающихся людей всех времен и народов Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%) и Михаил Горбачев (6%).

Примечательно, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не вошел в рейтинг выдающихся деятелей.

Опрос проведен 7 — 10 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщает ИА REGNUM, в аналогичном опросе, проведенном в 2012 году, в первой пятерке оказались те же личности, однако они набрали иное количество голосов. На первом месте так же был Иосиф Сталин (42%), за ним расположились Ленин и Петр I (по 37%), Александр Пушкин (29%), Владимир Путин (22%).

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