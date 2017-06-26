Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Производство судов на воздушной подушке будет возобновлено в России в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018−2025 годы, заявил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Mil.ru Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков»

Ряд проектов, в том числе и суда на воздушной подушке корпорация представит в ходе Военно-морского салона в Санкт-Петербурге, который пройдет с 28 июня по 2 июля.

«Будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений», — сказал Рахманов.

Также ОСК представит на салоне корветы и сторожевые корабли. На салоне покажут и глубоководную торпеду «Физик» в экспортном облике.

Всего на военно-морском салоне будет представлена продукция 49 иностранных компаний, участников заявлено 400, сказал замдиректора ФСВТС России Алексей Фролкин.

Экспозиция разместится в павильонах «Ленэкспо» общей площадью свыше 17 тыс. кв. метров, на открытых площадях и в акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.