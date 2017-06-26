Москва, 26 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В ходе опроса, который проходил с 7 по 10 апреля 2017 года, респондентам предлагали назвать десять самых выдающихся личностей всех времен и народов. Участниками исследования стали 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. Имена деятелей люди называли сами.

Цуканов М.В Результаты опроса «Левада-центра»

Советского лидера Иосифа Сталина наиболее выдающейся личностью в истории считают 38% опрошенных. Владимир Путин уступает генералиссимусу на 4 процентных пункта и делит второе место со знаменитым поэтом Александром Пушкиным (по 34%).

Отмечается, что Путин попал в первую тройку впервые, Пушкин же входит в число лидеров с 1989 года, когда опрос был впервые проведен. Сталин был несколько популярнее в 2012 году — тогда за него «проголосовали» 42% респондентов, при этом в тройку лидеров он входит с 1999 года.

По мнению заведующего кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрия Вяземского, Сталин держится в первых позициях рейтинга, так как является наиболее спорной и парадоксальной фигурой и объектом многочисленных дебатов.

Историк Александр Дюков отмечает, что итоги опроса говорят в большей степени не о личности как таковой, а об ассоциациях с ней у граждан. Так, имя Сталина связано с победой в Великой Отечественной войне и мощью Советского государства, а рейтинг Путина подскочил за счет воссоединения Крыма с Россией.

На третьем месте — создатель СССР Владимир Ленин, его назвали 32% опрошенных. Популярность советского лидера падает — в 1989 году наиболее выдающейся персоной его считали 72% респондентов.

Далее идут император Петр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%). Замыкает десятку лидеров поэт Михаил Лермонтов (11%).

Во вторую десятку вошли ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, полководец Михаил Кутузов и поэт Сергей Есенин — у них на счету по 7% голосов. Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев находится на 20-й позиции с результатом 6% голосов.

Как отметил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, жители России нуждаются в сильном государстве и в ярком, авторитетном лидере. Этим обусловлен выбор тех или иных фигур как основных героев. Что касается Владимира Путина, то он постепенно приобретает черты исторической личности в сознании граждан, а его имя начинает ассоциироваться с целой эпохой, одним из свершений которой является возвращение Крыма в состав РФ.