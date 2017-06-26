Москва, 26 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Производство самолетов Ан-148 в Российской Федерации будет завершено после того, как завершится сборка последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

Игорь Двуреков Ан-148

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже, — сказал источник. — Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений».

По его словам, на Воронежском авиастроительном объединении в ближайшее время будут произведены последние два воздушных судна.

«Дальше судьба машины в России развиваться не будет», — уточнил источник.

Справка ИА REGNUM. Ближнемагистральный пассажирский самолет Ан-148 рассчитан на перевозку от 68 до 85 пассажиров. В зависимости от модификации Ан-148−100 может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800−870 км/час.