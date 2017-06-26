Москва, 26 июня, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В «Газпроме» не понимают связи между судебным разбирательством в Стокгольме и проектом «Северный поток-2».

Gazprom.ru Северный поток — 2

Так официальный представитель компании Сергей Куприянов прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это месть Киеву за решение стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».

Куприянов напомнил, что это два разных события, и происходили они в разное время. Он подчеркнул, что проблемы с «Северным потоком-2» есть, однако компания их решает.

«Проект «Северный поток-2» мы начали задолго до решения стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего», — цитирует представителя холдинга «Газета.ру».

Ранее Порошенко заявил, что «Северный поток — 2», который будет проходить из России в Германию через Балтийское море, — это «месть» Москвы за решение Стокгольмского арбитража в пользу Киева.

Он также назвал строительство газопровода «чрезвычайно серьезной угрозой» для Украины, которую формирует Россия. И делает это она с целью лишить Киева ежегодных $2 млрд за транзит газа.