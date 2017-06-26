Маунтин-Вью, США, 26 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, с помощью которой пользователи смогут обмениваться файлами любого типа. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

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В мессенджере WhatsApp можно будет отправлять файлы любого формата. Однако максимальный размер передаваемых файлов будет ограничен.

Для владельцев iOS-девайсов ограничение составит 128 Мбайт. Для устройств, работающих на платформе Android — 100 Мбайт. Для пользователей веб-версии — 64 Мбайт.

В данный момент пользователи WhatsApp могут пересылать друг другу файлы нескольких типов, в частности, документы Word, PDF и слайды.

На данный момент функция доступна некоторым пользователям бета-версии приложения. Официальная дата релиза обновлённого приложения пока не называется.