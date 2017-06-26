Москва, 26 июня, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Цены на нефть 26 июня продолжают коррекционный отскок. Это происходит, несмотря на рост количества действующих буровых вышек в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Cогласно обнародованным на прошлой неделе данным от сервисной компании Baker Hughes их число выросло за предыдущую неделю на 11 штук до 758», — сказал он.

«Цены на нефть поддерживаются на волне фиксации прибыли и покупках на локальных минимумах, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который мешает танкерам отгрузить сырую нефть в хранилища. Это позволяет трейдерам надеяться, что по этой причине запасы нефти за прошлую неделю значительно упадут», — пояснил Костенко.

«Котировки нефти вряд ли заметно подрастут, так как фундаментальные факторы играют против этого. Вероятнее всего, тенденция к падению нефтяных котировок в область 40 долларов за баррель возобновится», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 26 июня нефть дорожает на фоне ожидаемого снижения капзатрат нефтяных компаний ввиду относительно низкой стоимости черного золота. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,98% — до 46,22 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,09% — до $43,48.

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