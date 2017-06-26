Ростов-на-Дону, 26 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. «Кормление птиц на Соборной площади строго запрещено!» — указано на плакате за подписью администрации Ростова-на-Дону у кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Таким образом чиновники призывают сохранить в чистоте фасад храма и памятник Димитрию Ростовскому, который, к слову, на днях был очищен от птичьего помета, передает ИА REGNUM 26 июня.

ИА REGNUM Вид на Соборный переулок

Подтверждающая фотография была размещена в социальных сетях еще на прошлой неделе и вызвала жаркие споры. Запрет на кормление Божьей птицы, как называют голубей, очень удивил горожан.

«Голуби оскорбляют чувства верующих?» — задались вопросом некоторые из интернет-пользователей.

Одни горожане иронично призывают даже провести флешмоб на Соборной площади под названием «Покорми птичку», другие задаются вопросом, будут ли штрафовать за кормление символа мира.

Напомним, ранее была предпринята попытка борьбы с голубями с использованием звуковых отпугивателей, но, по всей видимости, толку от этого немного.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону построен более 150 лет назад. После революции здесь располагался зоопарк, в военные 40-е — склад. Капитального ремонта здесь не было вплоть до 2012 года.

В 2014 году, как сообщало ИА REGNUM, купола и кресты храма были обновлены. Их покрыли нитрид-титановым составом — альтернативным заменителем сусального золота. На это вещество дается полувековая гарантия.

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