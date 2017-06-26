Москва, 26 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Российский рубль 26 июня корректируется вверх после заметного падения в начале прошлой недели на волне ослабления цен на сырую нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «российскую валюту также поддерживает локальная техническая перепроданность, что привело к фиксации прибыли и росту рубля против евро и американского доллара».

«Рост российской валюты также поддерживается ослаблениями опасений по поводу новых санкций США против РФ и возобновлением спроса на ОФЗ, что оказывает прессинг на доходности по государственным облигациям. Доходность бенчмарка 10-летних ОФЗ падает на момент на писания комментария на 0.91% до 7.62%», — пояснил Костенко.

«Несмотря на локальное укрепление рубля, ожидается продолжение его снижения после коррекции. Ближайшими целями для него, скорее всего, будут уровни в паре доллар США/рубль 61,00, в паре евро/рубль 67,50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 26 июня составляют 59,65 рубля за американскую валюту и 66,67 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 47 копеек соответственно.

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